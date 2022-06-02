تقارير تكشف مفاجأة في مستقبل ساديو ماني مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مفاوضات انتقال ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الانجليزي، لصفوف فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وربطت العديد من التقارير الصحفية اسم ماني بالانتقال لصفوف بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اقتراب نهاية عقده، بنهاية الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن ساديو ماني لم يخبر إدارة نادي ليفربول برغبته في الرحيل، لصفوف بايرن ميونخ.

وأشارت سكاي إلى أن إدارة ليفربول تتوقع حدوث اتصال من النادي الألماني، ولكن إدارة الريدز ترغب في الحصول على أكثر من 30 مليون جنيه يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب.