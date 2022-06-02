عاجل .. إعلام أمريكي: بايدن سيزور الرياض نهاية الشهر الجاري وشكر السعودية على شجاعتها

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور الرياض نهاية الشهر الجاري.

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأن الرحلة لم يتم الإعلان عنها رسمياً، أن التجهيزات اللوجستية وتوقيت الزيارة لا يزالان قيد الإعداد، مضيفين أن بايدن سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والعديد من قادة الدول العربية الأخرى، بما في ذلك قادة مصر والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة وآخرين.

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، بتمديد الهدنة الحالية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لشهرين إضافيين، مقدماً شكره للسعودية «لقيادتها الشجاعة» جهود التمديد.

وقال بايدن في بيان، إنه «بفضل الهدنة التي أعلنت في أبريل (نيسان)، كان الشهران الماضيان في اليمن، من بين الفترات الأكثر هدوءاً منذ بدأت هذه الحرب الفظيعة قبل سبعة أعوام»، مشيراً إلى أنه «تم إنقاذ آلاف الأرواح مع تراجع المعارك».

وحض الأطراف اليمنية على جعل الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة «دائمة»، والتقدم سريعاً نحو عملية سلام شاملة وجامعة، مضيفاً أن واشنطن «ستظل مشاركة في هذه العملية على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة»، ومتابعاً بالقول «لن تتوقف دبلوماسيتنا ما دام لم يتم التوصل إلى تسوية دائمة».