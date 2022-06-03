مجلس علماء باكستان يشيد بجهود المملكة وقيادتها في العناية بالحجاج والمعتمرين

أشاد الشيخ طاهر محمود أشرفي، رئيس مجلس علماء باكستان، بجهود المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وعنايتهم المتواصلة بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزائرين طوال العام وتطوير جميع الخدمات المخصصة للحجاج والمعتمرين ، وأثنى الأشرفي في كلمته أمام نخبة من كبار العلماء والدعاة ورجال العلم والتعليم والإعلام والمشاركين في الملتقى الذي نظمه المجلس العالمي لتعظيم الحرمين الشريفين ويستهدف توعية الحجاج من ابناء الشعب الباكستاني الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1443 وتعريفهم بأحكام المناسك وأركان وواجبات الحج والعمرة.

يذكر بأنه تم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مجلس علماء باكستان بالتنسيق مع عدد كبير من العلماء وطلبة العلم وأئمة المساجد والخطباء الذين شاركوا من خلال خطبة الجمعة في غالبية مساجد لاهور ومجموعة كبيرة من المساجد بمختلف مدن ومناطق باكستان وشاركوا في شرح مناسم الحج والتعريف بأحكام الفريضة والإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من قيادتها الرشيدة للعناية بشؤون الحج والحجاج.

وانطلقت فعاليات ملتقى الحج والعمرة، تحت عنوان "جهود المملكة العربية السعودية لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين" ابتداءً من الساعة الواحدة ظهر اليوم الجمعة بجامع بحرية تاون، لاهور، وفي بداية البرنامج أشاد الأمين العام للمجلس العالمي لتعظيم الحرمين الشريفين الشيخ طاهر محمود أشرفي بجهود المملكة العربية السعودية المبنية على توجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأكد حرصهم الدائم على متابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن على مدار الساعة ومتابعة كافة الأعمال والبرامج والخطط التشغيلية والتنفيذية المخصصة لخدمة الحجاج والمعتمرين التي تنفذها جميع الوزارات والقطاعات والمؤسسات المعنية بخدمة الحج والحجاج والمكلفة بالعناية بضيوف الرحمن والإهتمام بشؤونهم وتعزيز أمنهم وإستقرارهم وتوفير متطلباتهم وإحتياجاتهم منذ وصولهم للمملكة وحتى مغادرتهم لبلادهم سالمين غانمين تحفهم عناية الله تعالى ثم تشملهم الرعاية الكريمة والخدمات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.

وأكد الأشرفي أهمية التركيز على توعية الحجاج قبل سفرهم من باكستان للمملكة العربية السعودية وضرورة تعريفهم بأحكام الحج والعمرة والزيارة بشكل كامل لكي يتمكنوا من أداء الفريضة كما وردت تفاصيلها في الكتاب والسنة ولكي لا يرتكب الحجاج مجموعة من الأخطاء الشرعية نتيجة الجهل ويرتكبون بعض المخالفات النظامية التي تسبب لهم الخلل والنقصان في الآجر والتجاوزات النظامية التي تسبب لهم الإشكالات الشخصية التي سيحاسبون عليها وفقاً للأنظمة والتعليمات المقررة في المملكة والمعتمدة لتنظيم منظومة أعمال وبرامج وتعليمات الحج والعمرة والزيارة والتسهيل على الحجاج وتأمين أمنهم وسلامتهم وإستقرارهم وراحتهم طوال فترة تواجدهم في المملكة.

وحذر الأشرفي من خطورة مخالفة الأنظمة والتعليمات السعودية التي تمنع دخول الممنوعات كالمخدرات والمواد المحرمة بشكل كامل، مؤكداً بأن الأنظمة السعودية تمنع بشكل صارم تنظيم المسيرات ورفع الأصوات ورفع الشعارات السياسية وتمنع نشر المطبوعات والمنشورات واللوحات الإعلانية والإعلامية وغيرها من الوسائل التي تتطلب الحصول على تصريح وترخيص نظامي من الجهات المختصة بالمملكة ، محذراً الراغبين في السفر لأداء الفريضة من الإنسياق خلف الشعارات السياسية والحزبية التي تنادي بها بعض الجهات المشبوهة وهي مخالفات مصيرها الفشل والحساب والعقاب ، مطالباً الحجاج بالتفرغ الكامل للعبادة والصلاة في أوقاتها وتلاوة القرآن الكريم والعمل الصالح ، وأكد الأشرفي بأن المملكة وقيادتها وشعبها الكريم يبذلون الجهود الكبيرة ليلاً ونهاراً لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير وسائل الراحة لهم ، وهي جهود مشهودة ومشكورة وهي محل الشكر والتقدير من جميع المسلمين الذين يثمنون الجهود السعودية ويشكرون قيادتها الرشيدة وشعبها الكريم على ذلك.

وأشاد كافة العلماء والمفكرين والمسؤولين والإعلاميين الذين شاركوا في هذا الملتقى بجهود المملكة وقيادتها ، فيما طالب فضيلة الشيخ طاهر أشرفي العلماء والأئمة والخطباء والدعاة بتخصيص عنوان موضوع خطبة الجمعة للتوعية بأحكام الحج والعمرة والإشادة بجهود المملكة وقيادتها ودعم وتأييد جهودهم المتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين ، وأكد عمق العلاقة الأخوية التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الأشرفي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين التي تبذلها لنشر سماحة الإسلام وإبراز الصورة المشرقة عن المسلمين والدفاع عن قضاياهم وتعزيز السلام العالمي ونشر منهج الوسطية والإعتدال ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وفضح الداعمين والممولين والمؤيدين للجماعات الإرهابية المتطرفة في مختلف دول العالم ، ودعم الأقليات من أبناء الجاليات المسلمة بمختلف دول العالم ، وأختتم الأشرفي حديثه بتأكيد محبة المسلمين وثقتهم الكاملة وشكرهم وتقديرهم وثنائهم للمملكة وقيادتها الرشيدة وحسن عنايتهم ورعايتهم وخدماتهم للحرمين الشريفين وقاصديهما ، سائلاً الله تعالى أن يبارك في جهودهم وأن يوفقهم للمزيد من العمل الصالح والبذل والعطاء وأن يمدهم بالعون والتسديد لمواصلة جهودهم وإنجازاتهم وخدماتهم العظيمة للإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزائرين.