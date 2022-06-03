النفط يرتفع رغم خطة أوبك+ زيادة الإنتاج

ارتفع النفط، اليوم الجمعة، مدعوما بتوقعات بأن قرار أوبك بزيادة المستويات المستهدفة من الإنتاج أكثر قليلا عما كان مخططا له لن يؤثر بشكل كبير على المعروض الشحيح في الأسواق العالمية وبزيادة الطلب مع تخفيف الصين لقيود كوفيد-19.

وقرر تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو تموز وأغسطس آب بدلا من 432 ألف برميل يوميا وفقا لاتفاق سابق.

وارتفع خام برنت 1.76 دولار أو 1.5 في المئة إلى 119.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1338 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.70 دولار أو 1.3 في المئة إلى 118.57 دولار.

ويتجه الخام الأمريكي نحو تحقيق سادس ارتفاع أسبوعي له بسبب شح المعروض الأمريكي مما أثار حديثا عن فرض قيود على تصدير الوقود أو ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز.

وأظهر تقرير المخزون الأسبوعي يوم الخميس تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.1 مليون برميل، بزيادة أكثر من المتوقع، وانخفضت أيضا مخزونات البنزين، مما يؤكد نقص الإمدادات.

وارتفع الطلب أيضا. وخففت شنغهاي، المركز المالي للصين، والعاصمة بكين قيود مكافحة فيروس كورونا وتعهدت الحكومة الصينية بتحفيز الاقتصاد.