استشاري يحذّر من نظام الكيتو: مضر للصحة

حذّر الدكتور إبراهيم العريفي، أخصائي التغذية، من اتباع الحمية الغذائية المعروفة باسم الكيتو في عملية إنقاص الوزن.

وقال العريفي: يمكن اتباع نظام الكيتو لعلاج الكهرباء الزائدة في المخ والصرع، لكنه غير مناسب لإنقاص الوزن.

وأضاف أن التأثير السلبي لنظام الكيتو يشمل الكبد وارتفاع الكوليسترول، لافتا إلى أن مريضا تناول عشبة من أجل إنقاص وزنه توفي على أثرها.