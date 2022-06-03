مؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين: التعدد يعلم الرجل «فن التطنيش»

قال يوسف القعيط، مؤسس ومشرف موقع القعيط للتوفيق بين الزوجين، إن هناك دراسة بريطانية خلصت إلى أن تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل.

وأضاف القعيط في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "أنا عندي 65 سنة، بعمر 40 عاماً، تزوجت الثانية، وفي الـ50 تزوجت الثالثة، ومع بلوغي 60 عاماً تزوجت الرابعة وهذا يجعل الرجل أكثر سعادة".

وأكد أن التعدد يدرب الرجل تدريباً عملياً على تجاهل توافه الأمور، واعتماد الزوجة والأولاد على أنفسهم، كما يعلمك "فن التطنيش"، وهذا يجعلك أكثر سعادة ويؤثر بشكل إيجابي على صحتك النفسية.