تراجع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 195.47 ريال

انخفضت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات السبت 4 يونيو 2022، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية مع إغلاق نهاية الأسبوع.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية لينزل إلى 223.39 ريال (59.56 دولار)، مقابل 225.35 ريال (60.08 دولار) في ختام تداولات أمس.

هوي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية لينزل إلى 195.47 ريال (52.12 دولار)، مقابل 197.19 ريال (52.57 دولار) بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليهبط إلى 167.54 ريال (44.67 دولار)، مقابل 169.02 ريال (45.06 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 130.31 ريال (34.74 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 111.69 ريال (29.78 دولار).