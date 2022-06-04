الأعلى تاريخيًّا.. ارتفاع الملكية للجهات الحكومية في الأسهم السعودية

ارتفعت حصة الجهات الحكومية في سوق الأسهم السعودية بنهاية مايو الماضي، لتصل إلى 78.03%، بقيمة 9.66 تريليون ريال، مقابل 76.34%، "9.52 تريليون ريال بنهاية أبريل السابق له.

وتعد قيمة الملكية للجهات الحكومية بنهاية مايو هي الأعلى تاريخيًّا، مستفيدة من تسجيل سهم أرامكو السعودية مستويات تاريخية، واستحواذ صندوق الاستثمارات على حصة في شركة المملكة القابضة.

وتعد حصة الجهات الحكومية «أكبر الملاك في سوق الأسهم السعودية» هي الأعلى منذ مارس 2021 عندما كانت 79.01%، بحسب بيانات شركة السوق المالية السعودية «تداول»، وفقًا لـ«العربية».

وشهد شهر مايو الماضي شراء صندوق الاستثمارات العامة حصة تبلغ 16.87%، في شركة المملكة القابضة بقيمة 5.68 مليار ريال، فيما سجل سهم أرامكو السعودية أعلى مستويات تاريخيا عند 43.35 ريال "بعد أسهم المنحة، ما رفع قيمتها السوقية إلى 9.54 تريليون ريال حينها قبل تراجعها لاحقًا.

كما قفزت مشتريات الأجانب خلال منذ بداية العام الجاري بنسبة 214%، لتبلغ 35.2 مليار ريال مقابل 11.2 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.