ينتظرها الملايين.. #واتساب يعمل على ميزة جديدة

يعمل تطبيق التواصل واتساب، على تطوير ميزة جديدة طال انتظار المستخدمين لها، وهي تعديل الرسائل بعد إرسالها إلى المستلم، وذلك بدلًا من حذفها أو تركها بأخطائها الإملائية.مل على تطوير ميزة جديدة تمكن المستخدم من تعديل الرسائل بعد إرسالها وذلك بدلا من حذفها أو تركها بأخطائها الإملائية.

سيطرح تطبيق التواصل الفوري "واتساب" خدمة جديدة في المستقبل تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل بعد إرسالها إلى أصدقائهم.

وذكر موقع (WABetaInfo) أن طرح الميزة الجديدة يأتي بعد الإعلان عن تحديثات ضخمة على تطبيق واتساب، الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية».

ويعمل واتساب حاليًا على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل، استعدادا لتوفيرها للمستخدمين في المستقبل.

وأوضح موقع (WABetaInfo) أن تطبيق واتساب يجهز خيارًا جديدًا للمستخدمين، يساعدهم على تعديل أي خطأ إملائي بعد إرسال الرسائل.

وأضاف الموقع أن العمل على هذه الميزة ما زال في بداياته، حيث إنه لم يظهر حتى الآن على النسخة التجريبية للتطبيق المعروفة بـ«بيتا».