جيرارد بيكيه يعلن انفصاله عن شاكيرا

أعلن جيرارد بيكيه نجم برشلونة، انفصاله بشكل رسمي عن المُطربة الكولومبية شاكيرا، وذلك في بيان مُشترك بينهما اتفق من خلاله على الانفصال بعد 12 عاما من علاقتهما.

وتضمن البيان تلك الكلمات: "نأسف بالتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية، شكرا لتفهمكم"

يأتي ذلك بعد التقارير التي أشارت إلى أن بيكيه أثار غضب شاكيرا من خلال الدخول في علاقة مع والدة جافي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

ولم تظهر شاكيرا مع بيكيه منذ مارس الماضي سواء في العلن أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن التقارير أشارت إلى أن بيكيه يعيش حالة من التشتت الأمر الذي قاده للدخول في علاقة مع والدة جافي ومن ثم طالبت شاكيرا بالانفصال عنه.