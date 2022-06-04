الحج_والعمرة: أكثر من 300 ألف طلب إلكتروني خلال اليوم الأول من فتح التسجيل لحجاج الداخل

قال وكيل وزارة الحج والعمرة هشام سعيد إن الوزارة تلقت أكثر من 300 ألف طلب من حجاج الداخل خلال اليوم الأول لفتح باب التسجيل، وأن الفرصة متاحة لمدة 9 أيام قادمة.

وأكد خلال حديثه لـ “نشرة الرابعة” على العربية: أنه لن تكون هناك أولوية لمن يقدم مبكراً، داعياً جميع الراغبين في التقديم إلى التريث وعدم الاستعجال في اختيار الباقة المناسبة لهم.

وأوضح أن هناك ضوابطَ ستضمن نجاح الحج والحفاظ على المؤشرات الصحية الآمنة؛ من أهمها: شرط الفئة العمرية أقل من 65 عاماً، واستكمال جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، كما أن الأولوية في التقديم ستكون لمن لم يسبق له أداء مناسك الحج.

وأشار إلى أن هدف تلك الضوابط تحقيق الفرص العادلة بين المسلمين؛ مع حجم الطلب العالي جداً، وكان كذلك حتى قبل الجائحة، وستُجرى القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل بشرط استيفاء جميع الشروط؛ وذلك بعد إغلاق المسار يوم 12 ذو القعدة، وستُرسل رسائل نصية لمن تم اختيارهم؛ لاستكمال إجراءات الحج.