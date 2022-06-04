المجر يهزم إنجلترا بهدف نظيف في دوري الأمم الأوروبية

تغلب منتخب المجر على نظيره إنجلترا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت في الدور الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وسجل دومينيك سزوبوسزلاي لاعب وسط لايبزج الألماني هدف الفوز لمنتخب المجر من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وتعرض لاعبو المنتخب الإنجليزي لهتافات استهجان من قبل الجماهير المجرية لدى الإنحناء على ركبة واحدة كإشارة على مناهضة العنصرية، قبل مباراة الفريقين في بودابست.

ورغم العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بحق جماهير المنتخب المجري، نتيجة لسلوكها في يورو 2020، شهدت المواجهة أمام إنجلترا على استاد بوشكاش أرينا حضور حوالي 30 ألف مشجع أغلبهم من الأطفال.