نيوكاسل يصنع المعجزات ويكسر الأرقام في البريميرليغ

تغير نادي نيوكاسل يونايتد بشكل كامل بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليه خلال الموسم الجاري، بعدما كان الفريق ينافس على مراكز الهبوط وقاب قوسين أو أدنى من المشاركة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي تغير الوضع تمامًا بعد استحواذ الصندوق السعودي عليه.

وتم وضع استراتيجية محكمة فيما يتعلق بالجهاز الفني أو الصفقات الجديدة، كان أولى علاماتها الفارقة التعاقد مع المدرب ايدي هاوي لتولي المسئولية الفنية للفريق.

وعلى مستوى الصفقات تصدر نيوكاسل الإنجليزي قائمة أعلى الأندية إنفاقاً في الميركاتو الشتوي ، بعدما أنفق النادي مايقارب من الـ 102 مليون يورو من أجل إتمام الصفقات الجديدة.

وكانت صفقة الظهير الإنجليزي المخضرم كيران تريبيير أولى الصفقات في انتقال نهائي من أتلتيكو مدريد مقابل 15 مليون يورو، حسب تقرير الصحيفة.

فيما كانت ثاني تعاقدات الماكبايس مع اللاعب كريس وود، مهاجم بيرنلي الذي انضم نهائيًا لنيوكاسل في الميركاتو الشتوي مقابل 30 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريقه السابق.

وجاءت صفقة البرازيلي، برونو جيمارايش، هي الأغلى للنادي الإنجليزي في يناير الماضي، حيث ضم نيوكاسل اللاعب من ليون الفرنسي مقابل 42 مليون يورو.

واختتم النادي آخر صفقتين في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي، جاءت أولهم بضم لاعب أستون فيلا، مات تارجيت، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، فيما تم التعاقد مع دان بيرن من برايتون في صفقة انتقال نهائي مقابل 15 مليون يورو.

وكان نيوكاسل قد أنهى الموسم في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 49 نقطة وهو مركز متميز بعدما كان الفريق في المراكز الأخيرة وعلى مقربة من الهبوط.

نيوكاسل وضع استراتيجية من الآن للموسم الجديد والتجهيز لمجموعة من الصفقات الجديدة للفريق من أجل المنافسة مع الكبار والعودة للمشاركة في البطولات القارية.