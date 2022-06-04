أخبار دوليّة

‏وزير الدفاع الأوكراني: أتوقع انتهاء الحرب هذا العام ‎

الوئام-متابعات
5 يونيو 2022 · < 1 minute
حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

قال وزير الدفاع الأوكراني إن توقعاته المتفائلة تشير إلى أن من الواقعي انتهاء الحرب هذا العام ‎