صحيفة الوئام الالكترونية
وزير الدفاع الأوكراني: أتوقع انتهاء الحرب هذا العام
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أخبار دوليّة
وزير الدفاع الأوكراني: أتوقع انتهاء الحرب هذا العام
الوئام-متابعات
5 يونيو 2022
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حرب روسيا وأوكرانيا
قال وزير الدفاع الأوكراني إن توقعاته المتفائلة تشير إلى أن من الواقعي انتهاء الحرب هذا العام
صحيفة الوئام الالكترونية
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