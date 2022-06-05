بالفيديو.. ضبط عمالة وافدة اتخذت مقراً لا يخطر على بال مصنعاً لتوزيع اللحوم الفاسدة في الرياض

الوئام – فريق التحرير:

بثت قناة "الإخبارية " تقريراً رصدت فيه قيام الجهات المعنية بضبط مصنعاً تديره عمالة وافدة لتوزيع اللحوم داخل إحدى دورات المياه بسطح أحد المنازل بوسط العاصمة الرياض.

وأوضح التقرير أن هذه اللحوم مجهولة المصدر ورغم ذلك يتم توزيعها على مطاعم الرياض، مشيراً التقرير إلى ضبط العمالة المخالفة.

وقال أحد المسؤولين، إنه سيتم إتلاف اللحوم بالكامل التي كانت تباع في الأسواق، مبينا أن العمالة المخالفة تعتقد أنهم بعيدين عن أعين الرقابة ولكن يتم الوصول إليهم.