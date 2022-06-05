هل يُمكن لمن يزاول نشاط تجاري الاستفادة من الدعم؟.. «حساب المواطن» يجيب

الوئام – فريق التحرير:

أوضح برنامج "حساب المواطن"، مدى إمكانية لمن يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من الدعم.

وأكد في رده على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، أنه يمكن لمن يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من دعم البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

وأوضح البرنامج، أنه يتم إفصاح السجل التجاري باختيار نوع الدخل (نشاط تجاري)، والمصدر (سجل تجاري)، وإضافة الدخل ثم حفظ.

ولفت إلى أنه إذا كان بدون عوائد فيتم اختيار الدخل "صفر" ويتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشار إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.