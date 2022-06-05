سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية وسط تحذيرات من غارات تطال مدناً أخرى #عاجل

الوئام- وكالات

استيقظت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأحد على وقع عدد من الانفجارات، فقد أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو أن انفجارات عدة هزت العاصمة في ساعة مبكرة.

وأوضح أن الانفجارات وقعت في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالمدينة، كما كتب على تطبيق المراسلة يليجرام:"انفجارات عدة وقعت في دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالعاصمة، لكن الخدمات تعمل في الموقع "، واعداً بإعطاء مزيد من المعلومات التفصيلية في وقت لاحق، بحسب ما نقلت فرانس برس.

كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدد من المدن الأوكرانية الأخرى.

يشار إلى أن كييف كانت شهدت منذ مارس الماضي صمتاً شبه تام للأعمال القتالية، لاسيما بعد انسحاب القوات الروسية من محيطها وتركيزهم على المناطق في الشرق الأوكراني.

إلا أن الغارات الجوية والانفجارات استمرت بوتيرة أقل بكثير، ما شجع العديد من سكان العاصمة على العودة بعد نزوحهم عنها خلال الأشهر الماضية.