استشاري يحسم الجدل بشأن مدى إمكانية الإصابة ب«#جدري القرود» و«#كورونا» في نفس الوقت

الوئام - فريق التحرير:

كشف البروفيسور المغربي الطيب حمضي، عن إمكانية الإصابة بفيروس كورونا وجدري القردة في آن واحد، موضحا أن ذلك الأمر احتمال قائم ومدروس نظريا -على حد قوله-.

وأوضح البروفيسور أن مصير المصاب في هذه الحالة سيتحدد بعد التشخيص، مشيرا إلى أن جسم الإنسان يحتوي على عدد من الفيروسات، وأن الجهاز التنفسي للشخص يضم 19 فيروسا تعيش معه بشكل دائم، وكلها فيروسات لا تشكل أي أعراض أو مشاكل إلا في حالة ضعف مناعة الإنسان.

ولفت إلى أن طبيعة الأعراض التي يمكن أن تنتج عن الإصابة بالفيروسين مازالت غير محددة بدقة، وما إذا كانت أعراض ستغلب على أخرى.

وقال: حالات الإصابة بالجدري مازالت محدودة، وأغلبها مسجلة بوسط وغرب إفريقيا، لذلك طرح مثل هذه الأسئلة حول إمكانية التحام الفيروسين معا داخل جسم الإنسان ميدان جديد ستشمله الدراسات العلمية المستمرة حول كوفيد والجدري.