” #أرامكو”: المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب استئناف #ورثة_القرقني

أعلنت شركة "أرامكو"، صدور قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة برفض طلب الاستئناف المقدم من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، وذلك بتاريخ 31 مايو 2022.

وأضافت الشركة ، أن ذلك جاء بعد تقدم المدعين بطلب استئناف لدى المحكمة، مشيرةً إلى أن الحدث يعتبر قد انتهى، حيث أن الحكم الابتدائي الصادر لصالح أرامكو السعودية أصبح غير قابل للاستئناف.

وتلقت الشركة في يناير 2021، إشعارا من المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، باستئناف ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني للحكم الصادر برفض الدعوى المقدمة من قبل الورثة أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الخامسة.

وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر 2020، صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها برفض الدعوى المقامة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار 67.3 مليار ريال.