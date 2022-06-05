« #الصحة» تسجل 652 إصابة جديدة بـ«كورونا» #عاجل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 771,302 حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل 578 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 754,956 حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,156 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 65,955,926جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.