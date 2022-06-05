ضبط قائد مركبة يقودها بطريقة متهورة في الدمام

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، ضبط قائد مركبة قادها بطريقة متهورة على طريق الدمام الجبيل السريع.

وكان قائد سيارة تقدم ببلاغ للمرور بشأن قائد المركبة قال فيه، إنه تجاوزه بطريقة مخالفة على الطريق المشار إليه.

من جانبها، ردت الإدارة العامة للمرور قائلة: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وينص نظام المرور على القواعد الكاملة للسير على الطريق ومن بينها مراعاة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة، مع وجوب التقيد بتعليمات الجهات المختصة من قبل السائق.

ويحظر نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا.

يأتي ذلك في سياق الإجراءات والضوابط النظامية التي يتم تطبيقها بدقة عالية؛ لضمان سلامة قائدي المركبات والمارة على الطرق كافة.