بشرى سارة من خبير في الطقس يتوقع :صيف هذا العام لن يكون حار جدا

الوئام – فريق التحرير:

كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد محمد الزهراني، عن أن ارتفاع درجات الحرارة خلال يوم أو يومين، لا يعني بأن الصيف سيكون حارًا جدًا هذا العام.

وأوضح في تصريحات لـ «الإخبارية»، أن أجواء المملكة خلال هذه الأيام صحوًا بصفة عامة، وهناك حالة من الاستقرار على معظم المناطق، ما عدا المناطق الجنوبية والغربية وخاصة مرتفعات عسير والباحة والتي تكون مهيأة لتكون سحب رعدية تبدأ من بعد ظهر اليوم وتستمر –بمشيئة الله- حتى الغد.

وأضاف أن دخول فصل الصيف سيكون يوم 23 من ذي القعدة، ولكن إرصاديًا فقد بدأ فصل الصيف أي قبيل دخول الفصل بأسبوع أو أسبوعين، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام لا يعني أن الصيف سيكون حارًا، ولكن من المتوقع أن يكون بمعدل أحول الصيف في الأعوام السابقة.