أول تعليق من «قطار الرياض» بشأن سقوط غطاء خرساني على سيارة عائلة

الوئام – فريق التحرير:

أكد “قطار الرياض” على تشكيل لجنة، لبحث أسباب سقوط غطاء خرساني على سيارة عائلة في “المسار الأحمر” بطريق الملك عبدالله مساء الثلاثاء الماضي؛ حيث نتج عنه عدة إصابات.

وأصدرت إدارة مشروع قطار الرياض، بيانًا قالت فيه أنه “في مساء يوم الثلاثاء ١ ذو القعدة ١٤٤٣هـ، الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٢م، سقط غطاء خرساني من أحد الجسور الواقعة على المسار الثاني من المشروع (محور طريق الملك عبدالله) على مركبة عابرة؛ مما أسفر عن وقوع إصابات لبعض ركابها، تم نقلهم على إثرها لتلقي العلاج اللازم”.

وذكرت أنه تم مباشرة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة في الموقع، بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مضيفة: “تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات الجزائية حسب الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.. ونسأل المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

وكان قد وثق مقطع فيديو، لحظة سقوط قطعة خرسانية بجسر قطار الرياض على سيارة عائلة ما أدى إلى تحطيمها وإصابة ركابها.