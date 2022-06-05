رونالدو ينافس دي خيا على شارة قيادة مانشستر يونايتد الموسم المقبل

يتنافس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع زميله الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، ثنائي مانشستر يونايتد، على شارة قيادة الفريق في الموسم الجديد 2022-2023

وفقًا لما ذكرته صحيفة «صن» البريطانية، في تقريرها اليوم الأحد، فإن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قرر إتاحة الفرصة للاعبي الفريق باختيار قائدهم في الموسم الجديد.

وأكد إريك تين هاج أنه يريد من اللاعبين داخل غرفة الملابس اختيار اللاعب الذي سيرتدي شارة القيادة، عند عودتهم إلى كارينجتون في نهاية شهر يونيو الجاري.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إلى أن دي خيا يُعد الأوفر حظًا لارتداء شارة قيادة مانشستر يونايتد في الموسم الجديد، خاصة أنه يحظى بالحب والدعم من زملائه.