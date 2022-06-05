انطلاق حملة “حدد استهلاكك” للمحافظة على المياه

أطلق منظم المياه اليوم حملته التوعوية بعنوان "حدد استهلاكك"، بالتعاون مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وشركة المياه الوطنية، التي تهدف إلى التوعية بالمحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك، والطرق الممكنة للمستفيدين في إدارة استهلاكهم الشهري.

وبيّن منظم المياه أن شركة المياه الوطنية وفرت خدمة الحد الاستهلاكي لمساعدة المستفيدين بالتحكم في استهلاكهم الشهري والتأكد من عدم وجود تسربات داخلية أو خارجية للمحافظة على المياه، موضحاً أن تطبيق مقدم الخدمة لديه هذه الخاصية.

وأشار إلى أن خدمة الحد الاستهلاكي متوفرة عبر خدمات الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية، ويتم وضع كمية الاستهلاك الشهري من قبل المستفيد، لتصله رسائل تنبيهية من مقدم الخدمة في حال اقتراب أو تجاوز الحد الاستهلاكي الشهري المحدد من قبل المستفيد.

وأكد منظم المياه أنه في حال تجاوز الحد الاستهلاكي لا يتم فصل خدمة المياه عن العقارات، وأن خدمة الحد الاستهلاكي موجودة لمساعدة المستفيدين.

وحرصاً على حماية حقوق جميع المستفيدين في قطاع المياه، أنشأ منظم المياه منصة إلكترونية تمكّن المستفيدين من تصعيد شكاوى المياه والصرف الصحي على مقدمي الخدمة في حال عدم الرضا عن نتيجة حل الشكوى المقدمة ابتداء من مقدم الخدمة.

ودعا منظم المياه المهتمين للتواصل من خلال الموقع الرسمي wr.gov.sa أو حسابات التواصل الاجتماعي @Water_Regulator للإجابة على الاستفسارات.

يُذكر أن منظم المياه الجهة التي تباشر ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة، بناء على أحكام نظام المياه، باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج المزدوج.