مقتل حيدر عبد الرزاق نجم العراق السابق

توفى حيدر عبد الرزاق النجم السابق للمنتخب العراقي لكرة القدم، وذلك بعد تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، فإن عبد الرزاق، نُقل إلى المستشفى، حيث كان يعاني من كسر في الجمجمة ونزيف داخلي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأحد.

ومن جانبه، نعى الاتحاد العراقي لكرة القدم، حيدر عبدالرازق، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وولد عبد الرزاق في التاسع من يونيو عام 1982، ولعب بمركز الدفاع، ومثل أندية الطلبة ودهوك والزوراء والكرخ والسليمانية.

ولعب عبدالرازق، في عدة أندية عربية وهي الأهلي القطري والأنصار اللبناني والاتحاد السوري وأهلي صيدا اللبناني بالإضافة إلى نادي أنديجان الأوزبكي.