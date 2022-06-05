نادال يكتب التاريخ ويتوج ببطولة رولان جاروس

تُوج الإسباني رافاييل نادال ببطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس ( ثاني بطولات الجراند سلام) وذلك بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بثلاثة مجموعات دون مقابل.

الماتادور الإسباني سيطر على أحداث المباراة منذ بدايتها، ليتمكن من إنهائها لصالحه متفوقًا على النرويجي كاسبر رود في زمن ساعتين و20 دقيقة فقط.

وفاز نادال بالمجموعة الأولى بـ 6 أشواط مقابل ثلاثة في 49 دقيقة، ليكرر انتصاره في المجموعة الثانية بذات النتيجة في 54 دقيقة.

واكتسح نادال نظيره رود في المجموعة الثالثة بفوزه عليه بستة أشواط دون مقابل في 37 دقيقة فقط، ليحسم اللقب لصالحه للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

ورفع نادال رصيده من البطولات في بطولة رولان جاروس لـ 14 بطولة، و22 بطولة في بطولات الجراند سلام، متفوقًا ببطولتين عن أقرب منافسيه الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.