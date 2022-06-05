صحيفة الوئام الالكترونية
النيابة العامة تُنَفذ أكثر 769 ألف إجراء خلال شهر
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الأخبار المحلية
النيابة العامة تُنَفذ أكثر 769 ألف إجراء خلال شهر
5 يونيو 2022
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النيابة العامة
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تنفيذ أكثر من ٧٦٩ ألف إجراء من قبل أعضائها خلال شهر واحد.
صحيفة الوئام الالكترونية
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