الأخبار المحلية

النيابة العامة تُنَفذ أكثر 769 ألف إجراء خلال شهر

5 يونيو 2022 · < 1 minute
النيابة العامة
النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة، اليوم، تنفيذ أكثر من ٧٦٩ ألف إجراء من قبل أعضائها خلال شهر واحد.