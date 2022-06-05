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رتال للتطوير العمراني تعلن عن تحديد سعر الطرح النهائي عند “120 ريال للسهم”

5 يونيو 2022 · < 1 minute

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 120 ريالا للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه تم تغطية الطرح بـ 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وحسب البيانات المتاحة أعلنت شركة "رتال" طرح 12 مليون سهم من أسهمها تمثل 30% من رأس مال الشركة.

يُذكر بأنه بدأ اليوم اكتتاب الأفراد في 1.2 مليون سهم من أسهم الشركة تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام بسعر 120 ريالا للسهم.

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