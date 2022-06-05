صحيفة الوئام الالكترونية
وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يحاولون نسف مفاوضات عمّان
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أخبار دوليّة
وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يحاولون نسف مفاوضات عمّان
الوئام-متابعات
5 يونيو 2022
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قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني إن الحوثيين يحاولون القيام بإجراءات لنسف مفاوضات عمّان.
صحيفة الوئام الالكترونية
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