أخبار دوليّة

‏وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يحاولون نسف مفاوضات عمّان

الوئام-متابعات
5 يونيو 2022 · < 1 minute

‏قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني إن الحوثيين يحاولون القيام بإجراءات لنسف مفاوضات عمّان.‎