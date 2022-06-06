هل المخالفات المرورية تمنع من السفر إلى دول الخليج؟.. «الجوازات» توضح

أوضحت المديرية العامة للجوزات مدى إمكانية منع مواطن من السفر إلى دول الخليج بسبب المخالفات المرورية.

وأكدت الجوازات في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، أن المخالفات للمواطن لا تمنع من السفر إذا كان لا يوجد منع من السفر.

وأضافت أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم اعتماد الاسم المسجل بالحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تعديل الاسم بالجواز يرجى مراجعة الأحوال المدنية للتعديل ومن ثم يمكنك إتمام الإجراء عبر منصة أبشر.

وأشارت إلى أنه متاح حاليًا عبر منصة أبشر إصدار وتجديد جواز السفر السعودي مدة 5 سنوات، وفي حال الرغبة بالحصول على الجواز الإلكتروني يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات.