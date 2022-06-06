«مكافحة التبغ»: نسعى لزيادة أسعار المنتجات إلى 150%(فيديو)

كشف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ منصور القحطاني، عن سعي اللجنة لرفع أسعار السجائر.

وأوضح القحطاني خلال لقاء مع برنامج" يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن معدل باكيت التبغ في المملكة مازال منخفضاً بقيمة 7.5 دولار ، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى لزيادة أسعار منتجات التبغ إلى 150% .

وأكد أن أنجح وسائل مكافحة التدخين ليس العلاج أو التوعية وإنما رفع الأسعار بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وعن موعد تطبيق القرار، أوضح القحطاني أن هذا مشروع سيادي ويحتاج إلى بحث أكثر .