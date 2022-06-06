مصر.. ضبط حمار وصاحبه بسبب شكوى من شركة الغاز الطبيعي

الوئام- فريق التحرير:

شهدت مدينة نجع حمادي جنوبي مصر حادثاً طريفاً، حيث ضبطت الوحدة المحلية حماراً ومالكه بسبب مخالفة يومية، إثر شكوى شركة الغاز بسبب ربط الحمار بغرفة التحكم في خطوط الغاز الطبيعي بالمدينة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي طلعت عبد الشافي، بأن الوحدة تلقت بلاغاً من شركة الغاز الطبيعي وعشرات المواطنين، بشأن اعتياد مزارع ربط حماره بغرفة التحكم الرئيسة للغاز.

وقال عبد الشافي: إن الشكاوى تكررت من المواطنين والشركة بعد تعود المزارعين ربط الحمير ببوابة غرفة التحكم وبخطوط المواسير والمحابس، وهو ما يمثل إزعاجاً وخطورة محتملة.

وصرّح المسؤول المصري بأن الشرطة تدخلت وأوقفت حماراً وصاحبه ووجّهت له تنبيهاً بعدم تكرار الأمر.