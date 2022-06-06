بـ48 مئوية.. «حفر الباطن» تُسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة

الوئام – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة.

وأشار المركز في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إلى تسجيل حفر الباطن أعلى درجة حرارة 48 مئوية، بينما الأحساء سجلت 47 درجة مئوية أما رفحاء سجلت 46 مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد كشف في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمي على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية خاصة الشرقية منها. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير. كما لا يستبعد تكون الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وجازان .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32كم/ساعة وتزداد سرعة الرياح لتصل الى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط , وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية نهاراً بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول ليلاً شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 5-15 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.