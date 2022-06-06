حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة من 3 مناطق فرنسية

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من 3 مناطق فرنسية.

وأوضحت الهيئة هذه المناطق وهي: (loir-et-، finistere،Dordognecher)، مضيفة أن قرار الحظر جاء بعدما أكدت المنظمة العالمية للصـحة الحيوانية تسجيل حالات تفشٍ لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المناطق.

ونبهت بأنه يستثنى من قرار الحظر لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما التي خضعت لمعاملة حرارية تكون كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة مع إرفاق شهادة معتمدة من الجهات الرسمية الفرنسية تثبت خلو المنتج من الفيروس.