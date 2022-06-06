قراصنة من أوكرانيا يخترقون الموقع الإلكتروني لوزارة روسية ويطلبون فدية من الحكومة #عاجل  

تمكن قراصنة من أوكرانيا من اختراق الموقع الإلكتروني لوزارة البناء والإسكان والمرافق الروسية، شاهرين عبارة "المجد لأوكرانيا".

كما طالب المتسللون بفدية لمنع الكشف عن بيانات المستخدمين، إلا أن ممثل الوزارة أكد أن الموقع عطل لكن البيانات الشخصية للمستخدمين محمية، بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية في وقت متأخر ليل الأحد.

يذكر أن العديد من الشركات والمؤسسات الإخبارية الروسية المملوكة للدولة واجهت منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير، محاولات تسلل وقرصنة متفرقة.

وفي أوائل مايو أدت هجمات التسلل إلى تغيير قوائم القنوات التلفزيونية الفضائية في موسكو في يوم النصر عندما كانت موسكو تحتفل بالذكرى السابعة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.