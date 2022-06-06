“سيتي بنك” يرفع توقعاته لـ #أسعار_النفط بمقدار 14 دولارًا

رفعت "سيتي ريسيرش" وهي وحدة الأبحاث التابعة لـ "سيتي بنك" توقعاتها الفصلية لأسعار النفط لهذا العام، وأشارت إلى تأخير بالغ في إضافة إمدادات نفطية من إيران.

ويتوقع البنك حاليًا تخفيف العقوبات على إيران بدءًا من الربع الأول من العام المقبل، مع إضافة 0.5 ميون برميل يوميًا في البداية، ثم 1.3 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني، بينما توقع في السابق أن يؤدي رفع العقوبات على إيران إلى زيادة المعروض في منتصف 2022، وذلك حسبما نقلت "رويترز"

ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 14 دولارًا إلى 113 دولارًا للبرميل، كما رفع توقعاته للربع الثالث والربع بمقدار 12 دولارًا إلى 99 دولارًا و85 دولارًا على الترتيب.

كما عدل البنك متوسط خام برنت في عام 2023 بالرفع بمقدار 16 دولارًا إلى 75 دولارًا للبرميل.

هذا ويتوقع البنك نموًا أضعف للطلب على النفط يبلغ 2.3 مليون برميل يوميًا في عام 2022 بسبب الرياح المعاكسة الاقتصادية وعمليات الإغلاق في الصين وارتفاع الأسعار.