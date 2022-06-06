ضبط 44 مخالفة لإجراءات كورونا في الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي 110 جولات رقابية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية بمحافظة الخفجي.

وشملت زيارة 480 منشأة، أسفرت عن رصد 44 مخالفة، للمنشآت غير المتقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف 237 كيلو من الدجاج لسوء النقل والتخزين.

وأكدت الأمانة على استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على الأسواق والمراكز التجارية، وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة بلدية، من خلال مركز البلاغات ٩٤٠ لمعالجتها.