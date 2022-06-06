وزير خارجية #روسيا: إغلاق الأجواء أمام طائرتي من قبل بعض الدول عمل غير مسبوق

وجه وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف انتقادات إلى عدد من الدول الغربية، معتبراً أنها تضغط على دول في أوروبا الشرقية من اجل معاداة بلاده.

جاء ذلك على وقع تصاعد التوتر بين بلاده والغرب، وعقب اغلاق الأجواء أمام طائرته التي كانت متجهة إلى بلغراد.

وشدد لافروف، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين عبر الفيديو للحديث عن عدد من القضايا على الساحة الدولية، على أن الغرب أضحى بربرياً في تصرفاته.

كما أكد أن العلاقة مع بلغراد لن يدمرها أحد، مضيفاً أن إغلاق الدول المجاورة لصربيا المجال الجوي أمام طائرته خطوة غير مسبوقة.

كما اعتبر أن دول أوروبا الغربية تضغط على دول الشرق الأوروبي لتصبح عدوة لروسيا.