الاستثمار: توقيع 101 صفقة استثمارية خلال 3 أشهر.. وحجم الاستثمارات المتوقعة تفوق 4 مليارات دولار

أعلنت وزارة الاستثمار توقيع 101 صفقة استثمارية خلال الربع الأول 2022، بحجم استثمارات متوقعة تفوق 4 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في تقرير "مستجدات الاستثمار للربع الأول 2022"، إن 57 من هذه الصفقات مبالغ استثماراتها معلنة، مشيرة إلى أنها سوف تخلق 5816 فرصة عمل جديدة في الاقتصاد المحلي.

وأشارت إلى أن اسـتراتيجية التنويـع فـي المملكـة استمرت بقوة خـلال الربـع الأول، حيث قـادت الصفقـات فـي مجـال ريـادة الأعمال كامـل الصفقـات الاستثمارية خـلال الربـع الأول 2022.

وأضافت أن القطـاع الصناعـي المحلـي حافظ علـى نمـوه خلال الربـع الأول من عام 2022، ويعـود ذلك إلى الجهود المبذولة فـي تعزيـز المحتـوى المحلـي، والتـي أسـهمت فـي ارتفـاع الاستثمارات فـي القطـاع الصناعـي، حيث تم إصدار نحو 176 ترخيص جديد وتشغيل نحو 299 مصنعا، حيث بلغ رأس مال المصانع المرخصة الجديدة 1.1 مليار دولار.