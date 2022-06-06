ليفربول يرفض عرض بايرن ميونخ في صفقة ساديو ماني

كشفت تقارير صحفية عن رفض إدارة نادي ليفربول الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عرض بايرن ميونخ الألماني من أجل الحصول على خدمات السنغالي، ساديو ماني، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إدارة ليفربول رفضت عرض نظيرتها ببايرن ميونخ، الذي تحددت قيمته بـ«21 مليون جنيه إسترليني، و4 ملايين حوافز» من أجل شراء خدمات ماني، وأحد هذه الحوافز سيتم دفعه حال تتويج بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، وفقًا لما ذكرته صحيفة تايمز الإنجليزية.

وسبق أن أشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن إدارة بايرن ميونخ دخلت في المفاوضات بشكل جدي مع ماني من أجل شرائه في الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن عقد اللاعب مع ليفربول سينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يجعله حرًا للتوقيع لأي فريق بداية من شهر يناير المقبل.

وأردفت تايمز أن إدارة ليفربول حددت 42.5 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستغناء عن خدمات ماني؛ مشددة على أنه في حالة إصرار إدارة بايرن ميونخ على العرض الذي قدمته، فإن ماني قد يكمل عقده مع ليفربول، وسيرحل في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.