ليفربول يعلن تمديد التعاقد مع جيمس ميلنر

أعلن نادي ليفربول الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، تمديد عقد جيمس ميلنر، قائد الفريق.

جيمس ميلنر يلعب ضمن صفوف ليفربول، منذ انتقاله من مانشستر سيتي، في صيف عام 2015.

ونشر النادي بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله تمديد عقد ميلنر، صاحب الـ36 عامًا، لمدة موسم آخر.

وسبق أن أشارت مجلة ذا أثلتيك، إلى أن النادي اتفق مع ميلنر على التمديد لمدة عام واحد، خاصة بعدما انتهى عقده مع النادي بنهاية الموسم المنصرم، في ظل رغبة إدارة النادي في الحفاظ عليه ضمن صفوف الفريق، خاصة للدور الذي يلعبه في غرفة خلع الملابس.

جيمس ميلنر لعب 289 مباراة بقميص ليفربول، وسجل 26 هدفًا؛ وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الانجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الانجليزي، وكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة.