“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت 6.9 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 165.91 نقطة, ليقفل عند مستوى 12821.96 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 345 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

وجاءت أسهم شركات: نادك، وبوبا العربية، وتكافل الراجحي، ومسك، والتصنيع الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: زجاج، وإسمنت السعودية، والمتحدة للتأمين، وأيان، وإعمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.47% و3.11%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، والراجحي، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ودار الأركان، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

ومن جانب مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أغلق اليوم مرتفعًابـ 4.03 نقاط, ليقفل عند مستوى 22551.14 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 313 ألف سهم، تقاسمتها 1315 صفقة.