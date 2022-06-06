تشافي يحدد شرط رحيل دي يونج عن برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، موقفه من رحيل النجم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية رحيل فرينكي دي يونج عن صفوف برشلونة في الصيف، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن تشافي حدد شرطًا واحدًا للسماح برحيل دي يونج عن برشلونة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي وافق على رحيل دي يونج ولكن بشرط وحيد، وهو ضمان تعاقد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مع روبرت ليفاندوفسكي أو برناردو سيلفا.

ولكن بشكل عام، لا يريد تشافي رحيل دي يونج، بعدما غادر نجوم الفريق، أمثال: الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأوروجوياني لويس سواريز، الفرنسي أنطوان جريزمان، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو.