«الحج والعمرة» تتيح التسجيل الإلكتروني لحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الإثنين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إتاحة التسجيل الإلكتروني للحجاج من أوروبا وأمريكا وأستراليا في موسم حج هذا العام 1443هـ.

وذكرت الوزارة أنها طورّت آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا عبر بوابة إلكترونية مكتملة الخدمات تضم خيارات متنوعة من الباقات وخدمات الدعم ومراكز التواصل بلغات متعددة على مدار الساعة.

وأشارت إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيا بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

وتتيح البوابة إمكانية التأكد من استيفاء الحاج للشروط وتشمل استكمال الحصول على الجرعات المعتمدة من لقاحات فيروس كورونا، وأن يكون عمر الحاج أقل من 65 عاما بالميلادي، مع إعطاء الأولولوية لمن لم يسبق لهم الحج.