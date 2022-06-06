أخبار دوليّة

أمريكا تصادر طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش

متابعات - الوئام
6 يونيو 2022 · < 1 minute

أمرت الولايات المتحدة الأمريكية بمصادرة طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش.