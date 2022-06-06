صحيفة الوئام الالكترونية
أمريكا تصادر طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش
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أخبار دوليّة
أمريكا تصادر طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش
متابعات - الوئام
6 يونيو 2022
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أمرت الولايات المتحدة الأمريكية بمصادرة طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش.
صحيفة الوئام الالكترونية
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