الاتحاد السعودي يحدد آلية المشاركة في بطولة كأس السوبر بالشكل الجديد

وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بالنظام الجديد.

وتم الاستقرار على مشاركة ٤ فرق في البطولة ويضم بطل ووصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وبطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء لترتيب الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي حال عدم تكرار أي فريق من الفرق الأربعة سوف تقام المباريات وفقا للنظام الآتي، بطل الدوري مع وصيف كأس الملك، وبطل كأس الملك مع وصيف الدوري في الدور قبل النهائي والفائز من المباراتين يتأهل للنهائي.