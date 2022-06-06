تبرعات «إحسان» تصل لـ2.3 مليار ريال.. وهذه الفئات والجهات المستفيدة

كشف المهندس إبراهيم الحسيني، الرئيس التنفيذي لمنصة «إحسان»، أن وصول تبرعات المنصة إلى 2.3 مليار ريال يعد منجزاً يؤكد نتاج التكافل الاجتماعي في المملكة.

وأضاف «الحسيني» في مداخلة مع قناة «الإخبارية»، اليوم الإثنين: «التبرعات تذهب لمجالات عدة منها التنمية الاجتماعية والإسكان والصحة والتعليم والغذاء، والمستهدف منها الأسر الأشد احتياجاً، فضلاً عن المشاريع التنموية في جميع مناطق المملكة».

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من التبرعات الخيرية بشكل أساسي داخل المملكة وفي خدمات عدة، ولكل خدمة فئة مستهدفة، فمشروعات الإسكان تستهدف المواطنين المستحقين للدعم السكني والمسجلين في الجمعيات الخيرية.

وذكر أن المبادرة اليوم أصبحت ممكنة تقنياً ولديها البيانات ويمكنها التأكد من الفئات ومدى استحقاقها.