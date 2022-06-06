أبل تطلق نظام التشغيل الجديد iPadOS 16.. تعرف على مميزاته

كشفت شركة أبل ضمن فعالية مؤتمرها السنوي للمطورين المنعقد حاليا عن نظام التشغيل الجديد iPadOS 16 لأجهزتها اللوحية آيباد.

وقالت أبل، نظام التشغيل الجديد iPadOS 16 يتيح خاصية جديدة للتعاون فيما بين التطبيقات على أجهزة آيباد تمكن المستخدمين من استخدام التطبيقات المختلفة في نفس وقت إجراء محادثات نصية على سبيل المثال.

وأضافت، عبر نظام التشغيل الجديد iPadOS 16، يمكن الرد على الاتصالات الهاتفية أو اتصالات الفيديو وإجراءها خلال استخدام التطبيقات والمتصفحات المختلفة، ومتابعة تحديثات تطبيقات الاتصالات وإجراء مكالمات مجمعة، كل ذلك خلال استخدام تطبيقات أخرى في نفس الوقت.

وعبر نظام التشغيل الجديد iPadOS 16، أعلنت أبل عن إجراء ترقيات للعديد من التطبيقات، كانت قد تلقت طلبات عدة لتحديثها من المطورين والمستخدمين، بما في ذلك تطبيق Files، وتطبيق Calendar.

كما يسهم نظام التشغيل الجديد في إتاحة خاصية Stage Manager لتسهيل عملية تعدد المهام أثناء العمل على أجهزة آيباد، وإتاحة اتصال الأجهزة اللوحية بشاشات خارجية.