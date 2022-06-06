ليفاندوفسكي: كل شيء مات بداخلي تجاه بايرن ميونخ

كرر البولندي روبرت ليفاندوفسكي طلبه بالرحيل عن بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي، مؤكدًا أنه لم يستمع لأي عروض باستثناء نادي برشلونة الإسباني.

وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد أكد علانية أنه يرغب في الرحيل عن النادي الألماني قبل نهاية عقده بموسم.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لشبكة وان تي سبورت البولندية:" لم أفكر في أي عروض أخرى بخلاف عروض برشلونة.. أريد ترك بايرن ميونخ، هذا واضح."

وأضاف:" سأرحل لأنني أريد المزيد من المشاعر في حياتي.. لم يرغبوا في الاستماع إليّ حتى النهاية.. مات شيء ما بداخلي ناحية بايرن ميونخ، ومن المستحيل تجاوز ذلك، لا يمكن تعويض ذلك حتى لو كنت تريد أن تكون محترفًا، الأمر لا يتعلق بالمال فأنا أكثر اللاعبين تقاضيًا للأجور في الدوري الألماني."